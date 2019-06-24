بالصور| محافظ الدقهلية يصادر 32 توك توك في حملة ليلية بالمنصورة

قاد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الليلة، حملة لضبط حركة المرور ومصادرة التكاتك في مدينة المنصورة، وأسفرت عن مصادرة 32 توك توك، بحضور العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور وعدد من ضباط ومسؤولي الإدارة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات المرورية ومصادرة جميع التكاتك التي تعمل داخل المدينة حتى يتم القضاء على التكاتك نهائيا داخل المدن بنطاق المحافظة.

وقال شاروبيم إن هناك قرارا بمنع سير التكاتك في كل مدن المحافظة ومصادرة أي منها في حال ضبطه داخل المدينة.

وأضاف أن الهدف هو تسيير حركة المرور في المدن وقصر عمل التكاتك على القرى بعيدا عن الازدحام والتكدس المروري بالمدن.

ومن جانبه أوضح العقيد ممدوح الحصي مدير إدارة المرور، أنه تم مصادرة 32 توك توك و17 دراجة نارية وسحب 86 متنوع، كما تم حجز 13 سيارة بدون ترخيص.

وأكد الحصي أن تلك الحملات المرورية لا تتوقف لضبط حركة الشارع.