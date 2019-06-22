أصيب 4 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" في نهاية كوبرى الواسطى التابعة لمركز الفتح على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي.

تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ من أهالى قرية الواسطى بدائرة المركز بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ومركبة "توك توك" أعلى كوبرى الواسطى ووقوع مصابين.

انتقل فريق من المباحث وسيارة إسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ تسيير حركة المرور ورفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.