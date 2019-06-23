أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مركبتي توك توك بمحافظة الدقهلية على طريق "برج النور- أجا" أمام قرية ديرب بقطارس.

وأخطر اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة بالحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من ضحى أحمد 25 سنة، وتقى أحمد 16 سنة، وتسنيم قاسم 16 سنة، وسوسن سعيد 53 سنة من قرية ديرب بقطارس، وأحمد العوضي 16 سنة، وعلي حلمي 16 سنة، وجرى نقلهم لمستشفى أجا، وإبراهيم صابر 37 سنة من ميت العامل، وجرى تحويله إلى المستشفى الدولي لخطورة حالته. حرر عن ذلك المحضر اللازم.