مقيدا بقميص حريمي وجثته متحللة.. العثور على مسن مقتولا في شقة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لموظف بالمعاش عمره 65 عاما، متوفى في شقة منذ 5 أيام ومقيد من قدميه بقميص حريمي، ورجحت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية وتم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بلاغا بالعثور على جثة في حالة تحلل تام داخل شقة بمدينة طوخ.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، والمعاينة تبين وجود جثه لشخص "65 عاما" موظف بالمعاش، والجثة فى حالة تحلل ومتوفى منذ 5 أيام، كما تبين أنه مقيد الأرجل بقميص حريمى، ورجحت الأجهزة الأمنية وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحفظ المقدم أحمد سامى رئيس مباحث طوخ، على الشقة محل الواقعة، ويكثف فريق البحث الجنائى جهوده لكشف غموض الواقعة.