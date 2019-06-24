أدانت دولة الأردن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها في السعودية، أمس، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأكدت الأردن مساندتها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها والتصدي للإرهاب، حيث ذكرت أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف ودعم الشرعية في اليمن، قد أكد وقوع هجوم إرهابي، مساء أمس، من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات.

وأضاف "المالكي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد سوري الجنسية، وإصابة 7 مدنيين.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية، كما استهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.