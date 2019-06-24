قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمرًا بعمل خريطة قومية للعشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يوجد 357 منطقة غير آمنة على حياة الإنسان بها 222 ألف وحدة سكنية، طور منها 192 منطقة تحتوي على 105 آلاف وحدة سكنية، ويتبقى 162 منطقة تحتوي على 115 ألف وحدة سكنية جار العمل بها.

وتابع "صديق": "الصندوق سيبدأ العمل للقضاء على العمران غير المخطط، 40% من مدن مصر، داخل 226 مدينة تصل مساحة غير المخطط فيها لـ160 ألف فدان، سيتم القضاء عليها خلال عشر سنوات بتكلفة قدرها 350 مليار جنيه.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق أخلى منطقة الدويقة بناء على تقارير علمية تتوقع سقوط صخرة الدويقة والتي سقطت بالفعل، ولكنها لم تسبب أي أضرار بشرية لإخلاء المنطقة غير الآمنة.

وأكد "صديق" أن 29 أسرة تسلمت وحداتها السكنية في روضة السيدة زينب، وأن باقي الأسر ستتسلم خلال شهر ونصف، مشيرًا إلى أن عددهم 816 أسرة.