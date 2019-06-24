انتشال 7 جثامين لمتسلقي جبال هيمالايا بالهند

انتشلت قوات الأمن الهندية، سبعة جثامين من أصل ثمانية لأعضاء فريق من المتسلقين الدوليين، يعتقد أنهم لقوا مصرعهم على أحد جبال هيمالايا المشهورة بخطورتها.

وقال المدير الإداري لولاية "أوتارانتشال" الهندية، فيجاي جوجاند، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأحد، إن الجنود تمكنوا من الوصول إلى الجثامين التي لم يتم التعرف على هوياتهم بعد.

وأشارت الشبكة إلى أن الجثامين ستنقل من الموقع الذي جرى العثور عليهم فيه ويقع على ارتفاع أكثر من 5 آلاف متر من المخيم الرئيسي، منوهًا إلى إطلاق جولات استكشافية للعثور عن الضحايا، بعدما فشلت مهمات البحث المروحية في الوصول إلى المنطقة.

وكان متسلق الجبال البريطاني الشهير، مارتين موران، قاد فريقًا من بينهم أربعة بريطانيين، وأمريكيين اثنين، واسترالي، وآخر هندي في جولة استكشافية على جبل معروف باسم "ناندا ديفي"؛ حيث فُقد الاتصال بالفريق في الـ 26 من شهر مايو الماضي في أعقاب وقوع انهيار جليدي.