ضرب زلزال قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر بحر باندا قبالة السواحل الأندونيسية.

ونقلت رويترز في نبأ عاجل لها عن وكالة الجيوفيزياء الأندونسية أنه لا توجد أمواج مد "تسونامي" جراء الزلزال.