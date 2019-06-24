نقلت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها عن وزير الاتصالات الإيراني، قوله إن هجمات إلكترونية، شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، ضد أهداف إيرانية، لم تكن ناجحة.