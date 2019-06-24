قال الإعلامي عمرو أديب، إن إيران تبعث برسائل واضحة بأنها غير مبالية بالعقوبات التي تفرض عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تفرض سيطرتها على المنطقة العربية، مضيفًا أن طهران تطبق نظرية "البلطجي".

واستنكر الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار أبها السعودي بطائرة دون طيار، من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، إن هذه الحادثة الثانية بعد أن استهدفت في المرة الأولى صالة الركاب، والمرة الثانية موقف موقف سيارات المطار نفسه، وأسفر عن مقتل مواطن سوري وسقوط سبعة مصابين حتى الآن.

وأضاف أن هذه الطائرات تطلق من سيارات وهناك صعوبة في اكتشافها أو على الأقل اكتشاف بعضها، ولكن أجهزة الدفاع السعودي، استطاعت التصدي لبعض هذه الطائرات من قبل، وهذا لا يؤدي إلى التشكيك إطلاقًا حول قوة القوات السعودية.