شهد العالم في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثلاث هزات أرضية في أماكن مختلفة من العالم نرصدها لكم كما يلي:

زلزال قريب من روما بقوة 3.7 درجة

أعلن المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا خفيفًا بقوّة 3.7 درجات وقع مساء الأحد، على بعد حوالي 30 كلم من روما، دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، لكنّه أثار حالة من الهلع في صفوف بعض سكان العاصمة.

وبالرغم من تأكيد وسائل الإعلام الإيطالية أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع أي أضرار، ألا أن شركة النقل المشترك في روما "آتاك" أعلنت أنّها علّقت، في إجراء احترازي، عمل أحد خطوط مترو العاصمة بانتظار التحقّق من سلامته، مشيرة إلى أنّ الحركة استؤنفت في وقت متأخر من الليل بعد التأكّد من عدم حدوث أي أضرار.

ووقع الزلزال بالقرب من كولونا، وهي بلدة صغيرة تقع شرق روما، لكنّه لم يتسبّب بأيّ إصابات أو أضرار تذكر، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مديرية الحماية المدنية وشهود عيان.

لكنّ العديد من سكان كولونا والمنطقة المحيطة بها خرجوا من منازلهم عند وقوع الهزة، التي سجّل المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي حدوثها في الساعة 20:43 بالتوقيت المحلي 19:43 توقيت جرينيتش.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آجي" عن خبراء قولهم إن سبب شعور السكان بهذه الهزة على الرغم من ضعف قوتها هو أن مركزها يقع على عمق 9 كيلومترات فقط، أي أنه قريب من سطح الأرض، وبالرغم أن روما لا تقع مباشرة في منطقة نشطة زلزاليا، إلا أنّ سكانها غالبا ما يشعرون بالهزات الأرضية التي تضرب أبروتسو المجاورة، وهي منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي المرتفع.

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان

قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن زلزالاً قوته الأولية 5.5 درجة، هز شرق اليابان، صباح اليوم الاثنين.

وبحسب "يورونيوز"، قالت الهيئة، إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المتاخمة لطوكيو، وأنها لم تصدر تحذيرًا من أمواج مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد لها أنباء عن وقوع أي خسائر.

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب سواحل أندونيسيا

ضرب زلزال قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في بحر باندا في إندونيسيا وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال كان على عمق 220 كيلومترا وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

ونقلت "رويترز" عن وكالة الجيوفيزياء الأندونسية أنه لا توجد تحذيرات من موجات "تسونامي" جراء الزلزال.