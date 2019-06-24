احتفالات كبيرة شهدتها المدينة التركية الكبيرة، عقب إعلان فوز أكرم إمام أوغلو في الانتخابات البلدية، أمام مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، حيث خرجت مسيرات في الشوارع للاحتفال بفوز مرشح المعارضة التركية.

كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، أعرب عن سعادته بفوز مرشح حزبه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، بحسب "روسيا اليوم".

"كل شيء سيصبح جميلا جدا".. هكذا جاء تعليق أوغلو على نتائج انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، من خلال تغريدة عبر "تويتر"، في إشارة منه إلى شعار الحزب في الحملة الانتخابية، قائلا: "كنا قلنا إنّ كل شيء سيصبح جميلا جدا، وها قد صار كل شيء جميلا جدا".

وأشار حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أنّ أولى الملفات المطروحة للتعامل معها من قبل إمام أوغلو القيادي بالحزب، هو فتح ملفات الفساد التي تورّط فيها حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان خلال رئاسته لمدينة إسطنبول.

وأقرّ مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.