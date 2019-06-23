علق الإعلامي محمد الباز، على فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض "أكرم إمام أوغلو"، في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، قائلًا إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الخاسر الأكبر من هذه النتيجة.

وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن حزب العدالة والتنمية كان يشتري الصوت الانتخابي الواحد بـ50 ليرة، موضحًا أن الشرطة التركية كانت موجودة وترعى عملية شراء الأصوات، في إشارة إلى دعم أجهزة الدولة التركية لمرشح حزب العدالة والتنمية.

وتابع، أن أردوغان غازل المثليين للحصول على أصواتهم، وهو ما أدى إلى السماح بتجمعاتهم وتظاهراتهم في الشوارع التركية، تحت حماية الشرطة.

وأشار "الباز"، إلى وجود أنباء تفيد بإصابة الرئيس التركي بوعكة صحية "جلطة" في المخ بعد ظهور بعد خسارة انتخابات بلدية أسطنبول.

في إطار متصل، قال "الباز"، إن سبب عداء وإساءة العالم للإسلام هم العثمانيون، لأن "الإسلام التركي" أذاق أوروبا الويلات، لذلك فإن الأوروبيين عادوا الإسلام.