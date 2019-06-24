دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن على مساحة 3 قراريط بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ، بالقليوبية، حيث أتت النيران على جميع محتويات المزرعة دون خسائر بشرية.

تلقى العميد فوزي عبدربه، مأمور مركز طوخ، إخطارا بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية كفر منصور، وجرى إبلاغ الحماية المدنية التي دفعت بـ4 سيارات إطفاء بقيادة النقيب محمد رجب، وتمت السيطرة على الحريق.

بالمعاينة الأولية تبين أن المزرعة على مساحة 3 قراريط، وأتت النيران على جميع محتوياتها، ما أسفر عن نفوق عددا كبيرا من الدجاج دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.