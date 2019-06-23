السيطرة على حريق 3 منازل في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في 3 منازل بدائرة مركز دارالسلام بسبب ماس كهربائي، ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات.

كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بناحية نقنق، وانتقل مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبيّن نشوب الحريق في منزل مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل، ملك "خالد محمد علي" (50 عاما)، عامل، وتطايرت النيران إلى منزلين مجاورين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وبسؤال اصحاب المنازل قرروا بأنّ سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول، كما أضافوا بنفوق رأس ماشية وبعض رؤوس الأغنام والطيور واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطرت الإدارة البيطرية بدار السلام لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة.