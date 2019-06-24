نظم اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، جولة تفقدية لعدد من الأديرة وأقسام الشرطة ومواقع أمنية بالمحافظة، للتأكد من جاهزية قوات التأمين الخاصة بها لأي مخاطر أمنية، شدد خلالها على ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وشملت الجولة التفقدية، المرور على دير الملاك غبريال بقرية قلمشاة بدائرة مركز شرطة إطسا، وقسم شرطة الفيوم الجديدة، ودير بقرية علي فراج، وموقع الحراسات المشددة باللاهون بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وتضمنت الجولة، توعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة، وتأكيد الاستعداد الدائم لكل الاحتمالات واليقظة التامة.