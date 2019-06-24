أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يرافقه وزراء ورجال أعمال مشاركين في وفد مصر لحضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، اليوم، زيارة إلى مصنع مرسيدس، وتفقد سيارة كهرباء تسير 400 كيلو بالشحن.