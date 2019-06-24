قال علاء عبدالعاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية، إنّ نسبة الانتهاكات داخل دور الرعاية منذ 4 سنوات كانت تتجاوز 85%، وانخفضت في الوقت الراهن إلى 20%، بسبب التنوع في آليات الرقابة على دور الرعاية من خلال الرقابة الدورية من قبل الوزراة ومديريات التضامن الاجتماعي، فضلا عن منح 101 أخصائي اجتماعي ونفسي صفة الضبطية القضائية، ووضع خطة زيارات للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وعدم وجود الأطفال في خطر، والتاكد من أمان البيئة المحيطة بهم.

وأضاف عبدالعاطى لـ"الوطن" أنّه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال وجود خطر محيط بالأطفال في دور الرعاية، إلى جانب فتح باب التطوع للمجتمع المدني من خلال مبادرة "بينا" للنزول لدور الرعاية والمشاركة في تحسين الجودة من خلال الرقابة المجتمعية، مؤكدا أنّ المتطوع مدرّب على التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ويبلغ عن أي انتهاك، إلى جانب استثمار قدرات مكلفي الخدمة العامة فى تكليفهم بالعمل بدور الرعاية، بهدف استكمال الأجهزة الوظيفية داخل دور الرعاية، وتحسين مستوى الخدمات.