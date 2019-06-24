رشحت إدارة الملتقى العربي للتدريب، برئاسة الدكتور علي العطار الأمين العام للمنتدي، مجموعة من نجوم الفن لتكريمهم في الدورة المُقبلة في الفترة من 25 إلى 28 يوليو بالعاصمة اللبنانية بيروت.

والنجوم المرشحين للتكريم هم: الفنان محمد صبحي، وحسين فهمي، واسم الفنان الراحل أحمد زكي، والفنان دريد لحام، والفنان جمال سليمان، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة الإعلامية إسعاد يونس، والفنان حسين الجسمي، ونيللي، وتامر حسني، وأحمد السقا، وشريف منير.

وصرح علي العطار الأمين العام للملتقى العربي للتدريب، بأن اختيار هؤلاء النجوم جاءً بناءً على سيرتهم الذاتية المليئة بالأعمال التي قدمت العطاء والريادة لجماهيرهم، وكانت بمثابة المحفز لهم في كثير من الأحيان.

كما كشف "العطار"، في بيانٍ له، أن هذا الحدث يقام برعاية جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أنه وجد اهتماما كبير من قبل الجامعة لخروج الحدث بالشكل اللائق، موضحًا أن ذلك يأتي بحضور محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة، موجهًا له الشكر على دعمه البالغ لمثل هذه الأحداث.