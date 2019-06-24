رئيس قطاع الفنون التشكيلية يهنئ الحاصلين على جوائز الدولة

قدم الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، تهنئته للفنانين التشكيليين الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2019 في مجال الفنون، وهم: الدكتور أحمد نوار الحائز على جائزة النيل، الدكتور إبراهيم الدسوقي الحائز على جائزة الدولة للتفوق، والفنانة أسماء النواوي والفنان نجيب معين الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية.

وقال "سرور"، في تصريحات صحفية: "كوكبة جديدة من نجوم الحركة التشكيلية على رأسهم أستاذنا الفنان القدير الدكتور أحمد نوار الذي توجت الجائزة الرفيعة مشوار عطاءه الفني وإسهاماته العظيمة كأستاذ أكاديمي وكإداري متفرد جعل فترة توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية سجل مشرف ومُضيء بالإنجازات، فمنحه هذه الجائزة رسالة منا جميعاً تحمل معاني الحب والتقدير لقيمة وقامة فنية رفيعة".

وتابع: "ضمت القائمة كذلك الفنان الدكتور إبراهيم الدسوقي بجائزة التفوق في الفنون وهي جائزة مستحقة لفنان متميز له تجربته الفنية المشهود لها بالتفرد والخصوصية وأينما حل كان سفيراً مشرفاً للحركة التشكيلية المصرية المعاصرة وهو الحال مع الفنانة المتألقة أسماء الدسوقي والنحات المتميز نجيب معين الحاصلين على جائزة الدولة التشجيعية واللذين أصبحا من الأسماء اللامعة ونجحا أن يخلقا حالة خاصة وقتما شوهدت دلت إلى كل منهما وهو نجاح مهم لكل فنانط.