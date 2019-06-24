افتتح الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي، وسط حضور دولي وإقليمي ومحلي من مختلف الجامعات العربية والأفريقية ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات مختلفة من الجهات البحثية والأكاديمية والثقافية والفكرية، من مختلف الدول العربية.

حضر المؤتمر عدد من رؤساء الجامعات العربية، وناقش المؤتمر على مدار 3 أيام عددا من الأفكار مع الباحثين حول التطورات العلمية في التصنيف الدولي للمجلات العربية وعلاقتها بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العربية، وعلم التوثيق والأرشفة والنشر العلمي، وإعداد قواعد البيانات للإنتاج المنشور باللغة العربية.

وعقدت عدد من ورش العمل والمحاضرات العامة على هامش المؤتمر، وقدم مالك منصة "سكوبس"، شرحا تفصيليا عن مبادرة اتحاد الجامعات العربية لإنشاء منصة للحفاظ على الإنتاج باللغة العربية، طبقا للمعايير الدولية.

وأكد الدكتور عمرو سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أهمية دور الاتحاد في تبني ومساعدة الأفكار الابتكارية في العالم العربي، والتحول طبقا لاستراتيجية الاتحاد التي يتبناها، التي تهدف إلى تطوير أداء الاتحاد وتقديم خدمات عامة ونوعية لقطاع التعليم العالي في المنطقة العربية وخدمة جموع الباحثين العرب.

وألقى "سلامة"، الضوء على المشروعات الجديدة التى يقوم بها الاتحاد ومنها اتفاقية مع شركة السفير المالكة لمنتج "سكوبيس" و"ديجيتال كومنت"، مبينا أن الاتفاقية تهدف للحفاظ على الإنتاج العلمي باللغة العربية واللغات الأخرى من خلال تصنيف الدوريات والمجلات العربية التي يصدرها اتحاد الجامعات العربية، أو المؤسسات الأكاديمية التابعة له، بالإضافة إلى إصدارات الجامعات العربية أعضاء الاتحاد.

وأعرب عن أهمية هذه الاتفاقية التي عوقعها الاتحاد لتأسيس منصة للحفاظ علي الإنتاج العلمي والفكري للباحثين العرب، وتسهيل آلية النشر للأبحاث على المستوى الدولي لإظهار التميز الإبداعي للباحثين العرب، لافتا إلى أن الاتحاد سيقيم إصدارات الجامعات العربية وترشيح الإصدارات المؤهلة بالمعايير الدولية المعتمدة ليتم تصنيفها ضمن تصنيف "سكوبيس" الدولي.

وقال الدكتور محمود عبدالعاطي رئيس المؤتمر مدير مشروع معامل التأثير العربي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الإفريقية، إن فعاليات المؤتمر وجلساته تضمنت تكريم عددا من قادة الفكر العربي فى المجال العلمي، على رأسهم الدكتور عبدالشافي عبادة الحاصل على جائزة "كوامي نكروما" الذي سلمها له الرئيس عبدالفتاح السيسي في إثيوبيا، فبراير الماضي، وحصل على جائزة النيل وجائزة الدولة التقديرية والعديد من الجوائز، والدكتور صلاح عبية الرئيس الأكاديمي لمدينة زويل السابق نظرا لجهوده كأحد قادة الفكر العربي في العلوم والهندسة وريادته لمجال الفوتونات والمواد الذكية، وحصوله على العديد من الجوائز التكريمات عالميا ومحليا وآخرها جائزة الدولة التقديرية.