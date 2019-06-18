رفض النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدًا أنها استمرار لنهجه السافر في التدخل بالشأن المصري، والمزايدة غير المقبولة.

جاء ذلك في تصريحات له مساء الثلاثاء، مؤكدًا أن الأكاذيب التي تروج من قبل أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي، ما هي إلا من وحي الخيال الوهمي له، وأن السلطات المختصة في مصر وعلى رأسها النائب العام، أصدرت التفاصيل الكاملة بشأن الوفاة التي حدثت أمام الجميع بقاعة المحاكمة وبحضرة العديد من المتهمين من أتباعه في ذات القضية، التي كانت تنظر والخاصة بالتخابر.

ولفت أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن أردوغان الذي يروج لسيناريوهات خبيثة بشأن الوفاة، لا يدرك أن مصر دولة قانون وذات مؤسسات قوية قادرة علي مواصلة دورها المنوط بها دون الالتفات لمثل هذه الأكاذيب، التي تروج من رئيس حول بلاده لسجون وساحة للإرهابيين وملجأ لقوى الشر والظلام.

وأكد السجيني أن القضاء المصري، يقوم بدوره الوطني والمستقل وذلك في نظر جميع القضايا بكل شفافية ونزاهة، دون أي تدخلات سواء خارجية أو داخلية وهو من المؤسسات الوطنية التي يثق فيها الشعب المصري ويعتز ويفتخر بأدائها.

ودعا أمين عام الأغلبية إردوغان وأمثاله من الحكام أصحاب الهوى في طروحاتهم السياسية أن ينظروا إلى التحديات التي تواجه أوطانهم بدلا من الاستمرار في المحاولات البائسة في تغيير الحقائق وبث الأكاذيب والفتن في البلاد المحيطة.