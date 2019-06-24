قال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن لجنة قانونية موسعة برئاسة المستشار سيد عنتر، تعقد اجتماعات متوالية، لصياغة اللوائح التنفيذية، لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأضاف عبدالمجيد، في بيان له، أن اللجنة ممثل بها نقابة الصحفيين ووزارة العدل والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابة الإعلاميين، وأنجزت جزء من المواد التي إحالتها القوانين للوائح.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن اللائحة التنفيذية، للمجلس الأعلى للإعلام سيرفق بها كجزء لا يتجزأ منها نموذج لعقد العمل الموحد، الذي سنعمل على أن يحمي حقوق الصحفيين والإعلاميين، ويضمن حقوقهم في كافة الحالات ومنها حالات إنهاء علاقة العمل التي باتت متفشية دون حماية حقيقية للحقوق.