وقعت "مرسيدس-بنز" مع مصر، اليوم، مذكرة تفاهم لتجميع سياراتها محلياً، وذلك كمحصلة للمفاوضات الناجحة التي أجرتها بالقاهرة.

في الوقت نفسه، ستعمل هذه الخطط الجديدة على تعزيز مكانة مرسيدس-بنز في السوق المحلي.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة دايملر AG للبحوث وتطوير سيارات مرسيدس-بنز: "مصر سوق مهم لسيارات الركوب والأوتوبيسات والمركبات التجارية لدايملر منذ سنوات طويلة".

وتابع "شيفر": "إننا نسعى لتقديم مزايا متنوعة لمصر ودول المنطقة على المدى الطويل، من خلال التعاون الاستراتيجي في مجال تقنيات التنقل الحديثة، كما نسهم عن طريق تعاوننا مع مصر، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي".

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم لا تتضمن فقط التفاصيل المتعلقة بالتجميع المحلي في السوق المصري، ولكنها تحتوي أيضاً على مجالات أخرى محتملة للتعاون بين مصر و"مرسيدس-بنز".

أما على مستوى تجميع السيارات، فسيتخذ الشريك المحلي جميع الترتيبات الخاصة بإقامة المشروع.

في الوقت نفسه، تؤكد مرسيدس-بنز مشاركة الموردين المصريين والخبرات المصرية في العمليات الإنتاجية المختلفة طبقاً لما تضمنته مذكرة التفاهم.

وأوضح يورج بورتسر عضو مجلس الإدارة التنفيذي للإنتاج وسلاسل التوريد في مرسيدس-بنز، أنّ "التجميع المحلي لسيارات الركوب يتيح لنا هيكلة شبكتنا العالمية للإنتاج، بما يمنحها المزيد من المرونة والكفاءة في الاستجابة لإحتياجات العملاء بصورة أفضل".

وتابع "بورتسر": "بالنظر للإمكانيات طويلة الأجل التي يتمتع بها السوق المصرية، يمكن وضع تصور محتمل حيث تقوم بمقتضاه مرسيدس-بنز بضخ استثمارات جديدة في مجالات توسيع شبكة الموزعين المعتمدين، وإقامة مركز لوجيستي في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إلى جانب مركز للتدريب".

وعرضت مرسيدس-بنز على مصر تقديم خبراتها المتخصصة في مفاهيم تقنيات التنقل الحديثة والذكية والمركبات الكهربائية والقيادة الذاتية،

ومن المقرر أنّ تعمل مرسيدس-بنز ستعمل من خلال تجميع السيارات في السوق المحلي على دعم مكانة مصر كمركز إقليمي مهم للتصنيع والإنتاج.

وحالياً، توفر مرسيدس-بنز أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر، من خلال شركتها لاستيراد وبيع سيارات الركوب، ومستودع قطع الغيار المركزي، والعديد من تجار التجزئة والورش المعتمدة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والغردقة.

ومع بدء التجميع المحلي لسيارات الركوب في مصر، ستتمكن "مرسيدس-بنز" من خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في توفير فرص تدريبية أفضل عن طريق مركز التدريب المخطط إقامته في السوق المحلي.