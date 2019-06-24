قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وروسيا متنامية ووثيقة لها طابع تاريخي وممتدة لعقود طويلة وكانت دائما مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "قصارى القول"، عبر شاشة "روسيا اليوم"، وذلك على هامش تواجده في دولة روسيا للمشاركة في مباحثات "2+2"، أن هذه الجولة من المباحثات تأتي في إطار جولات عديدة منتظمة عُقدت في السنوات الماضية تتيح المراجعة الشاملة في إطار ما تم التوقيع عليه من شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين ودفع العلاقة الثنائية نحو الأمام والتنسيق فيما يتعلق بالأوضاع الدولية في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتابع، أن هناك توافقًا كبيرًا بين الجانبين حول أهمية تنمية العلاقات الثنئاية خاصة في شقها الاقتصادي وفي تناول العديد من القضايا الملحة في الشرق الأوسط وهي مليئة بالتوترات والمشكلات، وأيضًا التنسيق في العمل المتعدد سواء كان في نيويورك أو في جنيف أو في فيينا، مشددًا على أن التنسيق بين الدولتين يسهم في تحقيق الاستقرار العالمي.