عثر أهالي قرية الدراكسة، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شاب داخل أرض مزروعة بالذرة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز منية النصر، بعثور الأهالي على جثة داخل زراعات الذرة بناحية قرية الدراكسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد ح. ا." 32 سنة.

واستدعيت النيابة العامة لمعاينة الجثة، والتي طلبت نقلها إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وطلبت تحريات المباحث عن سبب الوفاة، وتواجد الجثة في ذلك المكان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.