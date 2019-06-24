سخر سامح شكري وزير الخارجية، من دولة قطر، خلال لقائه ببرنامج "قصارى القول"، عبر شاشة "روسيا اليوم"، وذلك على هامش وجوده في دولة روسيا للمشاركة في مباحثات "2+2".

ووجه مقدم البرنامج سؤالًا إلى وزير الخارجية، كان مفاده أن مصر تقطع الدعم عن غزة، ما جعل وزير خارجية قطر يشتكي ويصرح بأن بلاده "تضطر" إلى الذهاب إلى دولة الاحتلال لتوجيه الدعم إلى غزة خلالها، ليرد شكري، ساخرًا: "هل يضطرون أم يرغبون؟!، ربما لم تستخدم التعبير الدقيق في هذا الشأن".

وأكد "شكري" أن مصر ترعى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقدم لهم كل الدعم والرعاية، كما أن معبر رفح مفتوح بصفة دائمة لأكثر من عام لتوفير الدخول والخروج الآمن إلى غزة لأغراض الحج والعمرة والتعليم والصحة والمواد الغذائية.

وتابع: "يجب أن تقوم إسرائيل بمسؤوليتها كدولة احتلال وعدم التنصل من هذا الالتزام، من خلال إيجاد وسائل أخرى لرعاية مصحلة الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بغزة، ونراعي أيضًا أمننا القومي وضرورة الحفاظ عليها، في إطار استهداف الجماعات الإرهابية الدائم لهذه المنطقة".