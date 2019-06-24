على هامش حفل تكريم خريجي مدارس طيبة الدولية للعام الحالي، جرى تكريم عدد من نجوم دراما رمضان، منهم الفنانين أحمد السقا، ومصطفى خاطر، وعمر السعيد.

وقال الفنان عمر السعيد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن الجدل المثار حول إمكانية طرح جزء ثاني من مسلسل "زي الشمس"، أنه بالفعل هناك جزء جديد، سوف يتم عرضه خلال رمضان المقبل.

ودارت أحداث "زي الشمس"، الذي كان يعرض في رمضان الماضي، في إطار درامي شيق، حيث أثارت أحداثه جدلا كبيرا، وذلك بسبب الغموض الشديد حول مقتل "فريدة" التي جسدت دورها الفنانة ريهام عبد الغفور.

و"زي الشمس"، من بطولة الفنانين، دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وعمر السعيد وسوسن بدر.