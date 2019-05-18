أعرب الفنان عمر السعيد، عن سعادته بنجاح مسلسل "زي الشمس"، مؤكدا أن حالة الجدل الذي حدث في العمل خير دليل على نجاحه، حيث قال السعيد: "بدل ما الناس عمالة تسأل مين اللي قتل ريهام عبد الغفور مفروض يسألوا هي ماتت ولا لأ".

وعن المشاكل التب حدثت مؤخرا بين المخرجة كاملة أبو ذكري وسامح عبد العزيز بسبب تتر المسلسل، فأكد عمر لـ"الوطن" أن نجاح العمل غطى على كافة الخلافات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خلافات في الوقت الحالي.

"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم.