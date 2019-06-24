مواقف عديدة ظهرت فيها جسارة وزير الخارجية سامح شكري، وهجومه الحاد على سياسة قطر في دعم الإرهاب، تارة يهاجم الدوحة بالعبارات القوية والواضحة، وتارة أخرى يهاجم بالمواقف والتصرفات الحاسمة، وتارة يهاجم قطر وسياساتها بالعبارات الساخرة.

شكري، الذي تولى حقيبة الخارجية منذ 2014، بدأ ثورته ضد إرهاب قطر في عام 2015، وتحديدا في الاجتماع السداسي لسد النهضة بالخرطوم، وفي موقف لاقى استحسان المشاركين في الاجتماع من المصريين والسودانيين، عندما رمى ميكرفون قناة "الجزيرة" القطرية الذي تم وضعه أمامه عند إلقاء البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، ضمن عدد من ميكرفونات القنوات الفضائية.

وخاطب شكري أعضاء الوفد والدكتور حسام مغازي، وزير الري في ذلك الوقت، الذي كان بجانبه، قائلا "شيلوا الميكروفون ده من قدامي"، ثم ألقى بنفسه الميكروفون إلى أسفل طاولة الاجتماعات، الأمر الذي اعتبره المشاركون في الاجتماعات من المصريين والسودانيين قوة ملاحظة من الوزير المصري.

"مهاترات وحديث غير ملائم وعبارات متدنية، والتاريخ القطري معروف بدعم الإرهاب وما توفره من أسلحة وأموال وعناصر متطرفة في ليبيا وسوريا واليمن وداخل مصر، وأدت لاستشهاد العديد من أبناء مصر"، جاء هذا الرد القوي من الوزير شكري على سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، الذي هاجم دول المقاطعة بسبب موقفها من قطر ورفضها دعم الدوحة للإرهاب، وذلك في اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية عام 2017.

وواصل شكري هجومه الحاد قائلا: "مصر ستدافع عن مصالحها واتخاذ الإجراءات التي يكفلها لها القانون الدولي"، مؤكدًا أننا "شعب لنا رصيد من التاريخ يمتد لـ7 آلاف سنة، ونتكلم عن حقائق ونتصرف بمسؤولية، وكلامه (مندوب قطر) خارج".

وأحدث مواقف وزير الخارجية المصري القوية ضد السياسة القطرية جاءت اليوم، حيث سخر الوزير شكري من دولة قطر، خلال لقائه ببرنامج "قصارى القول"، عبر شاشة "روسيا اليوم"، وذلك على هامش وجوده في دولة روسيا للمشاركة في مباحثات "2+2"، بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين والتي تعقد على نحو منتظم للمرة الخامسة، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، فضلاً عن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووجَّه مقدم البرنامج سؤالًا إلى وزير الخارجية، كان مفاده أن مصر تقطع الدعم عن غزة، ما جعل وزير خارجية قطر يشتكي ويصرح بأن بلاده "تضطر" إلى الذهاب إلى دولة الاحتلال لتوجيه الدعم إلى غزة خلالها، ليرد شكري، ساخرًا: "هل يضطرون أم يرغبون؟!، ربما لم تستخدم التعبير الدقيق في هذا الشأن".