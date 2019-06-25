قال إبراهيم ربيع، قيادي إخواني سابق، إن جماعة الإخوان قد تاجرت بوفاة محمد مرسي العياط بالداخل والخارج وعلى كل المستويات من أجل جذب تعاطف أكبر للجماعة.

وأضاف ربيع، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز على فضائية "المحور"، أن المتاجرة بوفاة مرسي قد وصلت لاستخدامهم عبارات قالها الصحابي أبوبكر الصديق في وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات"، وقيلت في موت مرسي وهو شيء فج للغاية، موضحا أن من أهم أسباب تكوين الشخصية الإخوانية تقديس الرموز والقيادات حيث تتعامل الجماعة مع حسن البنا كونه رجلا ربانيا وملهما.

وأكد القيادى الإخواني السابق أن الجماعة دائما ما تزعم امتلاكها للحقيقة المطلقة وهو وهم يؤدي بدوره إلى زيادة الإرهاب للإخوان، مشيرا إلى أن تلك المرحلة تليها حق لتقييم الناس، وتكفيرهم، ومن ثم الحق في تصفيتهم أو تفجيرهم.