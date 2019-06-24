قال السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكي، إن عدد السائحين اليابانيين لمصر قد تضاعف العام الماضي، ووصل عددهم لـ42 ألف سائح وهو الرقم الأكبر منذ الثورة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن استعدادات قمة العشرين المرتقبة والتي تشارك بها مصر، أن هناك تعاونا مصريا يابانيا كبيرا على كافة الأصعدة وعلى رأسها السياحة والثقافة حيث زار مصر خلال فبراير الماضي لبحث أوجه التعاون في مجالات السياحة وهناك معالم أثرية في مصر لا تقل أهمية عن الأهرامات مثل معبد دندرة الذي أبهر الوفد الرسمي.

وكشف أن شهر يوليو القادم سيشهد زيادة الرحلات بين القاهرة وطوكيو، لتكون مرتين أسبوعيا.