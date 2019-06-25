زار اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، المصابين في حادث انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن مكلفة بحراسته، أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم.

اطمأن المحافظ على صحة المصابين وعددهم 4 مجندين بمستشفى المنيا العام والجامعي، وتابع مع الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الحالة العامة للمصابين، مؤكدا ضرورة تقديم كل أوجه العناية الطبية اللازمة.

وكانت سيارة تابعة لقوات أمن المنيا مكلفة بحراسة المحافظ قد تعرضت لحادث انقلاب مساء أمس، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وأسفر الحادث عن وفاة مجند وإصابة السائق و3 مجندين.