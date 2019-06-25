محمد ممدوح عن منتقدي صوته: "دي خلقة ربنا.. وأعالج مخارج ألفاظي"

علق الفنان محمد ممدوح "تايسون"، على سخرية البعض منه وانتقاده بسبب عدم وضوح كلماته خلال أعماله الفنية، حيث قال "ده صوتي ودي خلقة ربنا"، موضحًا في الوقت ذاته أن لديه مشكلة بالفعل في مخارج ألفاظه ويعمل على علاجها في الوقت الحالي.

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الناس انتقدتني في مسلسل قابيل عشان مخارج الألفاظ، بس أصلا كنت عامل شخصية المفروض تعبانة يعني من الصعب يبقى كلامي واضح، بس أنا متقبل النقد ومش عيب إني أطور من أدائي".

وأشار إلى أنه لا يشغل عقله بما يدور على السوشيال ميديا سواء انتقادات أو إيجابيات وخاصة أثناء العمل، ولكن بعد الانتهاء من العمل بالكامل يُتابع تعليقات الجمهور، متسائلًا: "إزاي صوتي مكنش ظاهر في قابيل وفي نفس الوقت واضح أوي في مسلسل ولد الغلابة، المفروض فيه مهندس صوت لو فيه جملة مش مفهومة أو مش واضحة بيقولي عيدها تاني".