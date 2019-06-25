محمد ممدوح: اعتذرت لأحمد السقا كثيرا بسبب مشهد في "ولد الغلابة"

كشف الفنان محمد ممدوح "تايسون"، عن مشهد داخل مسلسل "ولد الغلابة" أداه أمام الفنان أحمد السقا، وظل يعتذر للسقا بعده، وذلك خلال حواره في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "ممدوح"، أنه في أحد مشاهد "ولد الغلابة"، والذي كان يُجسد فيه شخصية "ضاحي" قام بإلقاء كوب من المياه في وجه الفنان أحمد السقا والذي كان يُجسد شخصية "عيسي"، موضحًا أنه ظل لفترة كبيرة يتأسف له على هذا المشهد بالرغم أن الدور يتطلب ذلك.

وأشار إلى أنه جسد أمام السقا، فيلم "إبراهيم الأبيض"، ويعتبر هذا الفيلم محطة مهمة جدًا في حياته، مضيفًا :" أنا بحب أكون متنوع وأبقى راضي عن الشخصيات اللي بقدمها".