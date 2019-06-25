عبر الفنان محمد ممدوح "تايسون"، عن أمنيته في تقديم عمل مشترك مع الفنان يحيى الفخراني، قائلا: "نفسي أوي أمثل أمام الفنان القدير يحيى الفخراني، دي أمنية حياتي أقف قدامه وياسلام لو كان على المسرح بقى، يحيى الفخراني ده بحس إنه رمز من رموز بلادنا بجد".

وقال إنه مستمتع جدًا بحياته وعمله، ويعشق العمل الفني، موضحًا أنه لا يخشى في حياته شيء سوى قلقه الدائم على أسرته وخوفه من الفشل.

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، :" أنا عملت قبل كده مسلسل اسمه اختفاء، ورغم عدم نجاحه لأنه معلقش مع الناس أوي، إلا أني سعيد بيه جدًا".

وأشار إلى أنه بدأ الدخول في المجال الفني منذ عام 1998، وهو في الصف الثاني الثانوي، "واحد صاحبي وما زال صاحبي حتى الآن قالي تعالى معايا المسرح، ابتدوا يعرضوا عليا اشتغل معاهم، وبعدين اشتغلت في مسرحية المدرسة".

وتابع :" أنا عاوز راحة شهرين من دلوقتي أشم نفسي فيهم، إحنا كنا بنصور في مسلسل قابيل 20 ساعة في اليوم".