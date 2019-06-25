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المنتخب يتدرب على خطة هروب صلاح

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وزيرة الصحة: تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي في ببورسعيد مطلع يوليو

وزيرة الصحة: تدشين المشروع القومي للتأمين الصحي في ببورسعيد مطلع يوليو

محمد ممدوح عن منتقدي صوته: "دي خلقة ربنا.. وأعالج مخارج ألفاظي"

محمد ممدوح عن منتقدي صوته: "دي خلقة ربنا.. وأعالج مخارج ألفاظي"

موسى ماريجا ونتيجة الصف الأول الثانوي أبرز تريندات "جوجل"

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الجيش الأمريكي تطلق "خوارزمية" تحدد مواعيد تناول القهوة

الجيش الأمريكي تطلق "خوارزمية" تحدد مواعيد تناول القهوة

محافظ البحر الأحمر يشارك بمنتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية

محافظ البحر الأحمر يشارك بمنتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية

احتفالا بالمنتخب.. بيتزا "تريزيجيه" على مائدة السائحين بفنادق الغردقة

احتفالا بالمنتخب.. بيتزا "تريزيجيه" على مائدة السائحين بفنادق الغردقة

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أمم أفريقيا 2019.. رحلات إضافية بخطوط المترو يوم مباراة مصر والكونغو

جاءت من أسوان للتنظيم.. سارة قطعت 850 كم من أجل أمم أفريقيا

جاءت من أسوان للتنظيم.. سارة قطعت 850 كم من أجل أمم أفريقيا

منها جمع شتات الكتب التراثية.. 5 أهداف لإنشاء المتحف الثقافي القانوني

منها جمع شتات الكتب التراثية.. 5 أهداف لإنشاء المتحف الثقافي القانوني

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تعرف على خطة محافظة القاهرة لتطوير منطقة شق الثعبان

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