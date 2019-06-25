قال الإعلامي عمرو أديب، إن الارتقاء بالسياحة مسؤولية الشعب، مثلما هي مسؤولية الدولة التي يجب أن توفر الفنادق وكل المرافق السياحية المختلفة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن 35 مليون زائر يزورون دولة اليونان بشكل سنوي، بسبب الثقافة التي يتمتع بها أهلها، حيث يحرصون على عدم إزعاج الزوار، والتقاط الصور معهم إذا كانوا من ذوي الشهرة العالمية.

وروى "أديب"، قصة طريفة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي: "كريستيانو رونالدو وهو ماشي من الفندق اللي كان فيه باليونان، كرمش 18 ألف جنيه إسترليني للعمال، بسبب إنهم كانوا حريصين على عدم مضايقته والتقاط الصور معه، فلما كان مرتاح وسعيد دفع البقشيش".