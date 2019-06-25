محافظ البحر الأحمر يشارك بمنتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية

شارك محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، الاثنين، بمنتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية، وتقام فعالياته تحت رعاية وزارة السياحة وجامعة الدول العربية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل الدولية ILO ، بناءً على دعوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، لأهمية المحافظة سياحيًا، ومما حققته خلال الفترة السابقة من تبادل للعلاقات الخارجية وارتفاع أعداد السائحين وتضاعف نسبة الأشغال السياحة بها، وبحضور عدد من وزراء السياحة العرب ووفود مختلف الدول العربية.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الوعي بمفهوم السياحة الميسرة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية وآثارها على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة في المرافق السياحية لإتاحتها للجميع، والتعرف على التجارب الرائدة في تطبيق السياحة الميسرة وكيفية الاستفادة منها بدول المنطقة العربية.

يأتي انعقاد المنتدى تفعيلاً لقرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته رقم (20) في عام 2017 والتي طالبت بعقد منتدى للسياحة الميسرة في المنطقة العربية لنشر الوعي وتبادل الآراء والخبرات حول سبل إزالة الحواجز والمعوقات التي تواجه هذه الشريحة من السائحين، خاصة أنها تتميز بالولاء وتكرارية زيارتها للمقصد حال توافر الخدمات والتسهيلات التي تُلبي احتياجاتها.

وتقام فعاليات المنتدى لتعزيز آليات التعاون مع المؤسسات الدولية مثل منظمة العمل الدولية من خلال إعادة صياغة وتطوير العلاقات مع تلك المؤسسات وهو ما يتضمنه محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتناقش جلسات المنتدى العديد من الموضوعات الهامة كمفهوم السياحة الميسرة من حيث الرؤية والاستدامة من حيث المبادئ والأدوات والممارسات، وتطبيقات وتأهيل المنشآت لاستخدامات السياحة الميسرة من خلال التركيز على أهمية التكنولوجيا والابتكار في خدمة الضيافة من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتدريب الكوادر على تطبيق مفهوم السياحة الميسرة، وتنمية وتطوير السياحة الميسرة في الوطن العربي، ودور الحكومات العربية والقطاع الخاص في دعمها وتطويرها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيلم توعوي قصير جرى إنتاجه تحت إشراف المفوضية الأوروبية، لتوضيح فكرة السياحة الميسرة، وفيلم آخر لمنظمة السياحة العربية عن مؤشرات السياحة الميسرة بالوطن العربي، حيث أوضح الفيلم أن قرابة مليار شخص في العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة وهذا يُمثل قرابة 15% من إجمالي عدد سكان العالم، وتشكل هذه الشريحة المهمة نسبة 10% من إجمالي حركة السياحة الدولية كما أن حجم إنفاقها يزيد من 20% إلى 30 % على السائح العادي.

وقال مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، إن الحكومات العربية تبذل مجهودًا كبيرًا لإزالة العوائق أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة ببلادهم، خاصة أن عددهم تخطى المليون شخص في الوطن العربي، بنسبة 15% من سكان الوطن العربي.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة بالفعل تنفذ بعض أهداف المنتدى من تدريب كوادر بمجال السياحة تعي أهمية السياحة وكيفية التعامل مع السائحين والاهتمام بالسياحة الميسرة.

وقال إن المحافظة تبتكر باستمرار سبل تطوير المجال لجذب المزيد من السائحين وتثبيت مكانتها وبقوة داخل المنافسات العالمية وأشهر المناطق السياحية حول العالم، مشيرًا إلى أنه بالفعل أثمرت هذه الجهود إلى زيادة ملحوظة في إعداد السائحين، حيث حرى افتتاح خطوط جديدة بين الغردقة وعدد من مدن العالم، أدت إلى تحقيق نسبة إشعال عالية بالمحافظة وازدهارها من جديد، مشيدًا بأهداف المنتدى والتي تتيح فرص عرض الأفكار وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة، متمنيًا الخروج بتوصيات فعالة تنفذ على أرض الواقع.