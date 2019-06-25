نشبت تسعة حرائق، الاثنين، في مستوطنات، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقها متظاهرون من قطاع غزة.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن فرق مكافحة الحرائق تمكنوا من السيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات.