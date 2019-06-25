ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة لكبار رجال الأعمال، ومسئولي الشركات الألمانية، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بغرض تعميق مسارات التعاون.