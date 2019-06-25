"ما تيجي نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

حفل نوران أبوطالب في رووم آرت سبيس فرع التجمع، 9 مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

سهرة جاز مع حرفوش، 9:30 مساء، في فندق فيرمونت النيل.

ليلة كاريوكي، للغناء، على مسرح رووم آرت سبيس، 8 مساء، وسعر الدخول 50 جنيها.

معرض "الدرب إلى النهضة"، يضم أعمال 18 فنانا، في درب 1718، 7:30 مساء.