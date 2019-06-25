يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من معاهدة التعاون المتبادل والضمانات الأمنية مع اليابان لعام 1960، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وذكرت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصدر مطلع، أنّ ترامب أخبر وكلاءه بأنّ هذا الاتفاق غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أنّ الاتفاق أحادي الجانب، إذ يفرض تقديم المساعدة الأمريكية لليابان حال وقوع هجوم مسلح عليها، لكنه لا يلزم القوات المسلحة اليابانية بتقديم المساعدة للولايات المتحدة، موضحا أنّه رغم أنّ ترامب لم يتخذ بعد أي خطوات للخروج من الاتفاق، إلا أنّ مثل هذه الخطوة مرجحة جدا.

ولاحظت "بلومبرج" أنّ الانسحاب من المعاهدة قد يؤدي إلى سباق تسلح جديد، إذ يتعين على اليابان عندها إيجاد طريقة أخرى لحماية نفسها من تهديدات الصين وكوريا الديمقراطية.

ووفقا لمصدرها، فإنّ ترامب ينظر في محاولات اليابان لإعادة نشر القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا، على أنّه مسعى للاستيلاء على الأراضي، وطالب بالحصول على تعويض مالي من اليابان لنقلها.

وأُبرمت الاتفاقية بين الولايات المتحدة واليابان في العام 1960، وهي تحل محل الاتفاقية الموقعة في العام 1951 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.