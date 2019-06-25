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المنتخب يتدرب على خطة هروب صلاح

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر

بدء تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة

بدء تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-6-2019 في مصر

بريطانيا: مقاتلات "F – 35" نفذت طلعات جوية أعلى سوريا والعراق

بريطانيا: مقاتلات "F – 35" نفذت طلعات جوية أعلى سوريا والعراق

رامي رضوان: الشباب لا يهتم بالصحف الورقية ولا بأسعارها

رامي رضوان: الشباب لا يهتم بالصحف الورقية ولا بأسعارها

الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ40 الخميس.. وتنخفض الجمعة

الأرصاد: درجات الحرارة تصل لـ40 الخميس.. وتنخفض الجمعة

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أمم أفريقيا 2019.. رحلات إضافية بخطوط المترو يوم مباراة مصر والكونغو

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جاءت من أسوان للتنظيم.. سارة قطعت 850 كم من أجل أمم أفريقيا

جاءت من أسوان للتنظيم.. سارة قطعت 850 كم من أجل أمم أفريقيا

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منها جمع شتات الكتب التراثية.. 5 أهداف لإنشاء المتحف الثقافي القانوني

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