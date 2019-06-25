نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، مزاعم كاتبة في إحدى المجلات النسائية اتهمته بأنه اعتدى عليها جنسيًا خلال فترة التسعينيات في غرفة تجربة الملابس في أحد متاجر نيويورك، مشيرا إلى أنها "ليست النوع الذي يرغبه من النساء".

وأدلى ترامب بهذا التعليق، في مقابلة مع موقع وصحيفة "ذا هيل" سأل خلالها عن واقعة الاغتصاب المزعوم التي أوردتها الكاتبة والصحفية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها.

وأجاب ترامب، عن هذه المزاعم خلال المقابلة التي جرت في مكتبه في البيت الأبيض "سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

وأضاف ترامب أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة لا أعرف شيئا عنها".

وبحسب "سكاي نيوز"، رواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التي تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسي قبل أن يصبح رئيسا.

وقالت إنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرجدورف جودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

وتابعت كارول، التي تعمل في مجلة إيل "في اللحظة التي أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهي ودفعني نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة".

وبينت كارول أن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس، مضيفة "لم أتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك علي".