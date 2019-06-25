ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه يحق لطلاب الصف الأول الثانوي الذين أدوا الامتحان إلكترونيا، التقدم بشكوى حال سقوط سيستم الامتحان أو وقوعه في أثناء تأدية الامتحان، وسيتم فحصها على الفور تكنولوجيا وطبقا للقانون، ويعد الطالب ناجحا حال ثبوت صحة شكوته.

وأوضحت الوزارة أنّ طلاب "الورقي" يمكنهم التقدم بتظلمات على نتائجهم، طبقا للقرار الوزاري القديم المنظم لتلك العملية.

ومن المقرر أنّ تبدأ امتحانات شهر يوليو الأحد 14 يوليو وتستمر حتى يوم 27 من الشهر ذاته، طبقا لجدول الامتحانات الذي أعلنته الوزارة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "الرياضيات والعلوم"، اليوم، الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 391 ألفًا و241 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي 251 ألفًا و246 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي 373 طالبا وطالبة.