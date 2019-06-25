يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيزات مديرية الشباب والرياضة في مراكز الشباب، لاستقبال المواطنين لمشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تفقد مراكز شباب ميت عقبة وإمبابة والطالبية والسلام في أحياء العجوزة وشمال الجيزة والعمرانية.

ووجّه راشد بتوفير سبل الراحة اللازمة للمواطنين في أثناء مشاهدة مباريات البطولة، والتأكد من توافر مقاعد للجلوس لتسع جميع المواطنين، كما شدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في أماكن عرض المباريات والتأكد من توافر أبواب للدخول والخروج والطوارئ بمقر شاشات العرض حفاظا على سلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال تفقده شاشات العرض في مراكز الشباب، اللواء محمد رأفت السكرتير العام، والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، إذ أكد المحافظ تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو 2019، وتزويد مراكز الشباب بشاشات عرض لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووجّه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب، والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة، لإزالة أي معوقات على الفور.

وأشاد راشد بحفل افتتاح بطوله الأمم الأفريقية 2019، مؤكدا جدارة الدولة في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى وضمان خروجها على الوجه الأمثل، في ظل تضافر جهود الأجهزة المعنية بالدولة.