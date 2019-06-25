أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم، عن تكثيف الأنشطة القرآنية والثقافية بالمدارس القرآنية والعلمية، والمساجد الجامعة والمكاتب والمقارئ، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، خلال أشهر الصيف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مع رؤساء أقسام شئون القرآن الكريم والثقافة والإرشاد بإدارات الأوقاف الفرعية بالمديرية.

شدد "عبد الرازق" علي ضرورة المرور والعمل على أرض الواقع وإعداد تقارير شهرية بالأنشطة وتسليمها إلى رئيس قسم شئون القرآن الكريم والثقافة والإرشاد بالمديرية لإتخاذ اللازم بشأن مدى تفعيل الأنشطة القرآنية والثقافية، وتقديم المقترحات والحلول لبذل المزيد من المجهودات حفاظا على عقول الشباب من التشدد والغلو وترسيخ مبدأ التعايش السلمى وقبول الأخر، مؤكدا أن الوزارة تهتم بالنشئ والشباب للحفاظ عليهم من الأفكار المغلوطة وتأكيدا على مبدأ الوسطية والسماحة والتعايش السلمى.

طالب وكيل الوزارة بالاهتمام بأنشطة تحفيظ القرآن بالقرى، وإبراز دور الأوقاف في إطار اهتمام القيادات السياسية بأبناء الوطن في هذه المرحلة على أن يقدم كل رئيس قسم التقرير الشهرى لهذه القرى، ويعرضه علي رئيس قسم شئون القرآن ورئيس قسم الثقافة والإرشاد بالمديرية.

كما طالب عبد الرازق بمشاركة الإدارات فى مشروع صكوك الأضاحي لنجاح هذا المشروع القومي والذى يدل على وعي وثقافة القيادات بالإدارة وينعكس على مدى وعي المواطنين وتأثرهم بهذا العمل الذى يُظهر ضرورة تكاتف أبناء الوطن غنيهم وفقيرهم قادرهم وعاجزهم قويهم وضعيفهم وبالتالى يُظهر تحقيق الأمن الفكرى والمجتمعى لدى أبناء الوطن.