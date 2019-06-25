أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وغانا، مشيدا بمجمل العلاقات بينهما على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وشدد السيسي عقب استقبال نظيره الغاني اليوم، على أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيدا بتنامي التعاون بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة.

وأعرب الرئيس عن اهتمام مصر بالحفاظ على دورية التشاور السياسي على مستوى وزارتي الخارجية، ومواصلة التنسيق بشأن سبل ترسيخ الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد رئيس غانا تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدور مصر المحوري على الساحة الأفريقية، لا سيما جهودها الحالية كرئيس للاتحاد الأفريقي.

وأعرب الرئيس الغاني كذلك عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي، ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين، مشيدا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في غانا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والتعدين، وتطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية في غانا.

كما أعرب الرئيس أكوفو أدو عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لأبناء غانا في مجالات بناء القدرات، مشيرا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

وتناول اللقاء بين الرئيسين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها، وكذلك في إطار المستقبل الاقتصادي الواعد لغانا في ضوء توجهات الحكومة لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، كما شهد اللقاء التباحث بشأن أطر تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومستجدات الأوضاع في السودان وليبيا.

وأكد السيسي حرص مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي على تحقيق أهداف القارة الأفريقية الاستراتيجية، في مجالات السلم والأمن وترسيخ الاستقرار وإنهاء النزاعات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، والإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وقال السفير بسام راضي إنّ الرئيس الغاني هنأ مصر على التنظيم المتميز والنجاح في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفقا لأفضل المعايير العالمية، إذ أكد الرئيس تطلع مصر إلى مساهمة الفعاليات الرياضية الأفريقية في تعزيز الروابط بين الشعوب الأفريقية.