قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سافر إلى ألمانيا من أجل زيارة شركتين كبيرتين من المقرر أن تفتتحا مصانع لهما في مصر، هما "مرسيدس" لصناعة السيارات و" Bosch" للأدوات المنزلية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "مرسيدس كما تعلمون كانت ماشية مقموصة من مصر من كام سن، والجهود الشخصية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة مرسيدس كبيرة جدا نظرًا لعلاقته الشخصية القوية بالمستشارة الأمريكية ميركل، والتي استطاعت إقناع مرسيدس بالعودة مرة أخرى لمصر وفتح مصنع كبير ".

وأشار إلى أن شركة "Bosch" لها مصنع كبير في تركيا، وقررت الشركة أنه بعد الانتهاء من فتح مصنع بمصر سيتم تقليص حجم المصنع المتواجد في أنقرة، حيث يرون أن مصر بها 100 مليون شخص وهو سوق تجاري واعد، كما أنها مفتاح للأسواق الأفريقية والعربية.