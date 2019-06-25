قال رئيس المنظمة الجغرافية في القوات المسلحة الإيرانية العميد مجيد فخري، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لا تعترف بالمياه الإقليمية للدول الأخرى، فكل الدول تعترف كل منها للأخرى بحقوق الحدود فى المياه الإقليمية، إلا أن أمريكا فهي لا تعترف بهذه الحدود للدول الأخرى.

وأضاف "فخري"، أن أمريكا لا تعتمد فقط على مثل هذه الطائرات المسيرة فقط في عمليات الاستطلاع في المنطقة، بل تستخدم أيضا "طائرات تجسس" متعددة إلا أن الدفاع الجوي الإيراني يرصد ويراقب مثل هذه التحركات الليلية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".