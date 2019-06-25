انتحر موظف بهندسة كهرباء دمنهور في البحيرة، اليوم، بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات القادمة من الإسكندرية قبل دخوله محطة السكة الحديد في دمنهور، بسبب انفصال زوجته عنه.

تلقى مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، بلاغا من الأهالي بمصرع أحد الأشخاص أسفل عجلات قطار الركاب 912، وانتقل المقدم عبد العزيز الطنيخي رئيس المباحث، ومأمور السكة الحديد، وتبين مصرع "أشرف. م. ك" 54 سنة موظف بهندسة كهرباء دمنهور، ومقيم بدمنهور.

وكشفت التحريات الأولية، أن المجني عليه توجه إلى مقر عمله اليوم، وترك متعلقاته وتليفونه المحمول واستأذن لقضاء مصلحة خاصة به وتوجه لمنطقة الحادث، وألقى نفسه أمام القطار، وأنه ملتزم في عمله.

وكشفت التحريات، وجود خلافات بينه وبين زوجته تركت على إثرها منزل الزوجية منذ عامين وبصحبتها أولادهما، وأقامت ضده عددا من القضايا المنظورة أمام القضاء، ما أصابه بحالة نفسية سيئة دفعته إلى الانتحار.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر المحضر اللازم.